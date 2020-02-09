Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на «Ленфильме»

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на «Ленфильме»

09.02.2020, 20:46, Разное

Полиция сорвала съемки клипа группы Pussy Riot на песню «Бесит», которые проходили на киностудии «Ленфильм» в Петербурге. Об этом сообщила «Медиазоне» участница группы Надежда Толоконникова.

«У нас тут менты и "эшники" ; они зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что "пропаганды гомосексуализма и экстремизма" у нас тут не будет, потом ушли к начальству "Ленфильма", и через полчаса во всем здании вырубили свет», — рассказала она.

По ее словам, съемки должны были идти с 12 часов дня до 6 утра 10 февраля. Их участники попытались арендовать генератор, но его не разрешили пронести на территорию «Ленфильма».

«В клипе должен был быть ОМОН, а вместо киношного пришел реальный наряд. Песня про сопротивление власти», — сказала Толоконникова.

По словам участницы Pussy Riot, за два дня до съемок в киностудию приходили сотрудники в штатском, просившие отменить их. Однако киностудия им отказала, сказав, что группа заплатила за съемки и что с документами все в порядке.

Источник: Новая газета



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