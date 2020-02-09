На Украине изменили мнение о невозможности демонтажа герба СССР с «Родины-матери»

На Украине изменили мнение о невозможности демонтажа герба СССР с «Родины-матери»

09.02.2020, 20:37, Новости дня

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что герб СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве вполне возможно демонтировать. Месяцем ранее он заявлял, что это слишком дорого и технически сложно.

«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что речь не идет о сносе монумента, этого делать никто не собирается, так как она весит 300 тонн и к тому же является «очень сложной и знаковой для Украины архитектурной скульптурой».

«Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции все это было цивилизованным способом», – добавил Дробович.

При этом в декабре Дробович объяснял, почему герб СССР пока останется на щите памятника «Родина-мать» в Киеве – он говорил, что это «дорогое решение», связанное с инженерными сложностями.

«Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать», – говорил он.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика