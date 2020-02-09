На Украине изменили мнение о невозможности демонтажа герба СССР с «Родины-матери»

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что герб СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве вполне возможно демонтировать. Месяцем ранее он заявлял, что это слишком дорого и технически сложно.
«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», – передает его слова РИА «Новости».
Он заявил, что речь не идет о сносе монумента, этого делать никто не собирается, так как она весит 300 тонн и к тому же является «очень сложной и знаковой для Украины архитектурной скульптурой».
«Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции все это было цивилизованным способом», – добавил Дробович.
При этом в декабре Дробович объяснял, почему герб СССР пока останется на щите памятника «Родина-мать» в Киеве – он говорил, что это «дорогое решение», связанное с инженерными сложностями.
«Там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать», – говорил он.
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