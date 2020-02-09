Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

Иран не смог вывести спутник дистанционного зондирования земли "Зафар", запущенный в космос при помощи ракеты-носителя "Симорг", на орбиту.
Как заявили в иранском министерстве обороны, запуск прошел успешно, но ракета не набрала необходимую скорость для выведения его на орбиту.
До этого Иран пытался вывести на орбиту несколько спутников в январе прошлого года — та попытка также не увенчалась успехом, напоминает РИА Новости.
Действия Тегерана тогда осудили многие западные страны. При этом они ссылались на резолюцию Совета безопасности ООН номер 2231, которая запрещает Ирану ракетные пуски. РФ же обратила внимание на то, что в документе содержится не запрет, а лишь призыв к нему.
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