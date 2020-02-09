Шведская сборная выиграла домашний этап Евротура

Мужская сборная Швеции по хоккею стала победителем домашнего этапа Евротура. Судьба чемпионства решалась в заключительном матче, в котором сборная Швеции встречалась с Финляндией. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Тре крунур".

Хоккеисты шведской команды расставили все точки на i еще в первом периоде, когда трижды поразили ворота соперника. Заброшенными шайбами отметились Линус Юханссон, Самуэль Фагемо и Даниэль Заар.

До перерыва спортсмены "Суоми" отквитали один гол – забил Йоэль Мустонен. Однако на большее их не хватило. Более того, шведы Деннис Эверберг и все тот же Юханссон забили еще по голу и оформили победный разгром Финляндии.

Таким образом, Швеция по итогам турнира набрала девять очков и стала недосягаемой для соперников. Второе место – у Чехии (5), третьими стали финны (3). Замкнули таблицу хоккеисты сборной России. У россиян один балл.

Источник: Вести

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