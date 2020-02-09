Специалисты назвали малоизвестные полезные свойства потоотделения

Специалисты перечислили малоизвестные преимущества повышенного потоотделения. Оно возможно благодаря частому посещению спортзала и выполнению большого количества физупражнений.
Во время потения, кожа постепенно удаляет токсичные соединения, а также растворяет тяжелые металлы вроде свинца или ртути. Поэтому, немало людей предпочитают хотя бы иногда посещать сауну. Если сбалансировать все качественной диетой и большим потреблением воды, это приведет к отличным природным способностям организма. Кроме того, процесс потоотделения выводит опасные микроорганизмы, вызывающие прыщи. Спортивные тренировки принесут больший эффект без макияжа, отметили специалисты. В дальнейшем, это улучшит здоровье кожи, приведя к естественному здоровому сиянию.
В поте содержится природный антибиотик дермцидин, защищающий организм от вредоносных патогенов. По окончании тренировок уменьшается уровень стресса и повышается степень счастья. Это связано с высвобождением эндорфинов, вызывающих чувство радости и восторга. В процессе тренировки или после неё кровообращение улучшается, а это помогает вывести молочную кислоту из мышечных волокон. Хотя человек и будет чувствовать боль после занятий спортом, уменьшится вероятность получения травм.
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