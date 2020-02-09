Экс-полпреда главы Чечни на Украине отпустили из-под ареста

Мосгорсуд принял решение отпустить бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева из-под ареста, сообщил адвокат Ариф Бекаев. Цицулев обвинялся по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека.
«Суд в зале суда отпустил из-под стражи Цицулаева», – передает слова Бекаева РИА «Новости».
Цицулаев может перемещаться без ограничений.
По делу проходят девять фигурантов.
Уголовное дело в отношении Цицулаева возбудили 26 февраля 2018 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении полицейских. В мае того же года сообщалось о возбуждении дела по статье о покушении на убийство.
Стороны продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. Защита подала жалобы на действия следователя в прокуратуру, в суд, также готовится обращение в Конституционный суд.
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