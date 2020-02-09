Великобритания разрабатывает планы на случай закрытия заводов в Китае из-за эпидемии

Британское правительство разрабатывает планы на случай закрытия фабрик в Китае из-за эпидемии коронавируса.

Британские власти адаптируют планы, которые были разработаны на случай «Брекзита» без достижения соглашения с ЕС, на фоне опасений, что Китай может закрыть еще ряд городов и прекратить работу фабрик в связи с распространением вируса, что может привести к дефициту комплектующих и промышленных товаров.

Беспокойство, в частности, вызывают возможные перебои с поставками жизненно необходимого медицинского оборудования и компонентов снабженческих цепочек для бизнеса. Власти призывают британские компании искать альтернативные источники поставок. Несколько компаний предупредили, что они смогут справиться с кризисом, только если он продлится около месяца, но столкнутся с серьезными логистическими проблемами, если кризис затянется.

Туристический сектор Великобритании уже пострадал от вируса: Китай запретил выезд туристических групп на неопределенный срок, и отели столкнулись с массовой отменой бронирования. В частности, пострадали гостиницы в районе лондонского аэропорта Хитроу, которые обычно заполнены тургруппами из Китая.

Глава отраслевой ассоциации UKinbound Джосс Крофт в воскресенье призвал правительство помочь туристическим компаниям, потому что, «если эти компании уйдут, они уйдут навсегда».

Продажи товаров класса люкс в Великобритании резко сократились в отсутствие китайских туристов, сообщили ведущие бренды.

Производитель одежды и аксессуаров Burberry сообщил, что его продажи также сократились в Китае. Компания была вынуждена закрыть 24 из 64 ее магазинов после снижения продаж на 80 процентов. Компании Nike, Adidas и Puma также закрыли некоторые магазины в Китае.

Британская экономика – не единственная пострадавшая от вспышки коронавируса. По словам аналитиков, усиливаются тревоги по поводу долгосрочного воздействия на глобальную экономику. Эксперты ожидают, что ВОЗ объявит вспышку коронавируса пандемией, что станет первым таким случаем более чем за десятилетие.

Экономисты в Morgan Stanley говорят, что хотя вирус может оказать негативное влияние на глобальный экономический цикл, «это не должно сорвать глобальное восстановление».

Bloomberg Economics утверждает, что коронавирус приведет к снижению роста ВВП еврозоны на 0,1-0,2 процента в первом квартале, причем больше всего пострадают Нидерландцы и Германия.

Другие эксперты, однако, рисуют более мрачные перспективы.

Британская прогностическая группа Oxford Economics ожидает, что срыв международных цепочек поставок приведет к тому, что серьезные негативные последствия ощутит остальной мир. Представители группы говорят, что «условное» восстановление глобального производства прекратится, и в этом году объем промышленного производства вырастет менее чем на 1 процент, что станет худшим показателем со времен финансового кризиса 2008 года.

Некоторые аналитики указывают, что экономики европейских стран находились в неустойчивом состоянии еще до появления коронавируса и что экономический рост в ЕС сократился почти до нуля. Китай – второй по величине торговый партнер Европы. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на днях предупредила, что эпидемия усилила экономическую неопределенность и может нанести ущерб глобальному экономическому росту.

Автопроизводитель Fiat Chrysler заявил, что эпидемия может привести к прекращению производства на одном из основных автомобильных заводов в Европе из-за проблем с поставками.

Экономисты считают, что полностью оценить экономические последствия от вируса можно только когда эпидемия достигнет пика в Китае и других странах. До этого момента будет сохраняться неопределенность.

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