Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности

Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности

09.02.2020, 20:06, Новости дня

Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной. Мать передала все имеющиеся видео специалистам компании Viv Studio, чтобы те смогли воссоздать образ девочки.

Трогательную встречу показали в документальном фильме "Встреча с тобой". Чан Чжи была в специальном шлеме и перчатках, чтобы иметь возможность прикоснуться к ребенку. Девочка подбежала с криком к матери, и тут Чан Чжи начала рыдать, приговаривая, что вспоминала дочку каждый день. Однако Найона велела маме больше не плакать.

 

Уже после Чан Чжи нашла в себе силы рассказать, что Найона угасла за месяц – врачи диагностировали у нее простуду, а болезнь оказалась генетической. С тех пор мать не расстается с фотографией своей ненаглядной дочери и каждый день носит на могилу Найоны игрушки, сообщает Hankyung.

Источник: Вести



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