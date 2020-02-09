Мать встретилась с умершей дочкой в виртуальной реальности

Кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться в виртуальной реальности со своей умершей три года назад дочкой Найоной. Мать передала все имеющиеся видео специалистам компании Viv Studio, чтобы те смогли воссоздать образ девочки.
Трогательную встречу показали в документальном фильме "Встреча с тобой". Чан Чжи была в специальном шлеме и перчатках, чтобы иметь возможность прикоснуться к ребенку. Девочка подбежала с криком к матери, и тут Чан Чжи начала рыдать, приговаривая, что вспоминала дочку каждый день. Однако Найона велела маме больше не плакать.
Уже после Чан Чжи нашла в себе силы рассказать, что Найона угасла за месяц – врачи диагностировали у нее простуду, а болезнь оказалась генетической. С тех пор мать не расстается с фотографией своей ненаглядной дочери и каждый день носит на могилу Найоны игрушки, сообщает Hankyung.
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