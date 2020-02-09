«Локомотив» победил «Ростов» в Катаре

В катарской Дохе завершилась заключительная встреча товарищеского турнира между московским "Локомотивом" и "Ростовом". Матч проходил на стадионе "Аспир-Центр" и ознаменовался победой "железнодорожников" в серии пенальти.
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Голы в составе "Ростова" забивали Максим Осипенко, Павел Мамаев и Роман Еременко. У красно-зеленых забивали Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский. В серии пенальти точнее оказались москвичи – 5:4.
Как итог, "Локо" занял итоговое второе место в турнире, "Ростов стал третьим. Ранее в субботу победу в соревновании завоевал московский "Спартак". Замкнул квартет сербский клуб "Партизан".
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