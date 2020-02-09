Посол Китая в США прокомментировал «бредни» о коронавирусе

Появились слухи о том, что новый коронавирус 2019-nCoV является биологическим оружием. Комментируя их, посол Китая в США Цуй Тянькай сообщил буквально следующее: "Это абсолютный бред".
По его словам, до сих пор неизвестно, откуда взялся новый тип вируса. Ссылаясь на предварительные данные исследований, посол выдвинул предположение, что источниками вируса могли стать какие-то животные. "Но мы должны узнать об этом больше", — сказал дипломат в воскресенье в эфире телеканала CBS.
Цуй Тянькай призвал не верить "всем этим бредням", что вирус мог быть разработан в военных лабораториях Китая или, например, США.
В результате вспышки коронавируса в Китае погибли уже 811 человек, заражены около 37,2 тысяч.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Беларусь возьмет около $501 млн кредита от Китая вместо РФ / 15 декабря
- Запад «теряет вкус к демократии», и Путин с Трампом с интересом за этим наблюдают / 4 февраля
- Эвакуированных из Китая в Россию везут на карантин в Тюмень / 4 февраля
- Десять человек заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии / 5 февраля
- Апрельская погода. В Киеве установлен новый температурный рекорд / 3 февраля
- Китайский инфекционист назвал сроки существования коронавируса / 3 февраля
- Зарезан 16-летний актер «Ералаша» / 30 января
- Белый медведь с надписью «Т-34» на боку озадачил ученых / 2 декабря