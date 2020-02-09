Посол Китая в США прокомментировал «бредни» о коронавирусе

Посол Китая в США прокомментировал «бредни» о коронавирусе

09.02.2020, 20:06, Новости дня

Появились слухи о том, что новый коронавирус 2019-nCoV является биологическим оружием. Комментируя их, посол Китая в США Цуй Тянькай сообщил буквально следующее: "Это абсолютный бред".

По его словам, до сих пор неизвестно, откуда взялся новый тип вируса. Ссылаясь на предварительные данные исследований, посол выдвинул предположение, что источниками вируса могли стать какие-то животные. "Но мы должны узнать об этом больше", — сказал дипломат в воскресенье в эфире телеканала CBS.

Цуй Тянькай призвал не верить "всем этим бредням", что вирус мог быть разработан в военных лабораториях Китая или, например, США.

В результате вспышки коронавируса в Китае погибли уже 811 человек, заражены около 37,2 тысяч.

Источник: Вести



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