«Без откровенных ужасов». Малюська проверил еще одно учреждение исполнения наказаний

«Без откровенных ужасов». Малюська проверил еще одно учреждение исполнения наказаний

09.02.2020, 20:06, Новости дня

9 февраля министр юстиции Денис Малюська провел проверку в учреждении исполнения наказаний №12 в Ивано-Франковске. Об этом он сообщил в Facebook. 

По словам Малюськи, об этом визите администрацию тюрьмы не предупреждали. 

«Впечатления: довольно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива – отсутствуют смесители, шланги для душа, что потечет из трубы, за то и благодарить будут. Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием… Питание стандартно не очень, но точно есть», – написал он. 

Министр отметил, что заключенные, которые отбывают пожизненный срок, «традиционно находятся в более-менее приличных условиях». 

«Здесь они активно пользуются библиотекой и теннисным столом. Активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания. Один из собеседников попал в тюрьму в 25-летнем возрасте. Сейчас ему уже 45. Сочувствие сдерживает лишь осознание того, что за плечами каждого из них не менее двух трупов», – добавил Малюська. 

Это уже четвертое пенитенциарное учреждение, которое министр без предупреждения посетил с проверкой.

Сьогодні перевірив Івано-Франківську установу виконання покарань #12. Як завжди, без попередження.Враження: досить…

Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 9. veebruar 2020

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева, 26 января отчитался о визите в СИЗО Одессы, 2 февраля сообщил о проверке в колонии №70 и исправительном центре №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области.

Всего в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора, сказано на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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