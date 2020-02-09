Подросток погиб в Нижегородской области, выкатившись на дорогу на ватрушке

Подросток погиб в Нижегородской области, выкатившись на дорогу на ватрушке

09.02.2020, 20:05, Новости дня

В Городце Нижегородской области на дорогу на «ватрушке» выкатился тринадцатилетний мальчик и погиб под колесами иномарки, информирует пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла около 15.30 в Городце. Мальчик 2006 года рождения выкатился с откоса на проезжую часть. Водитель иномарки не успел затормозить и задавил ребенка, передает РИА «Новости».

«В результате аварии школьник получил ранения, не совместимые с жизнью», – информирует ведомство.

Водитель иномарки был трезв, с места ДТП не скрывался, стаж вождения – семь лет. Проводится проверка по факту произошедшего.

В январе сообщалось, что 45-летняя женщина скончалась в результате несчастного случая во время катания на тюбинге – она ударилась о бетонный столб.



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