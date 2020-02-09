Учёные смогли добыть электроэнергию из дождя

Зарубежным ученым удалось впервые добыть электричество из дождя. Для этого был разработан особый генератор, выдающий напряжение около 140 Вольт лишь из одной дождевой капли, а этого хватит для функционирования более 100 небольших светодиодных лампочек.

Благодаря тому, что в новой конструкции генератора содержится алюминиевый электрод и оксид индия-олова (другой электрод, покрытый политетрафторэтиленом), при попадании капли дождя на материал создается замкнутая цепь. В связи с этим, заряды, накопленные в PTFE, текут как электричество. Более того, генератору удастся выдержать даже сильные осадки. Впрочем, предстоит еще много работы для создания действительно полезного продукта, который в дальнейшем пригодится на практике.

Специалисты добились краткосрочного всплеска энергии, но её накопление для продолжительной работы – гораздо более сложный процесс. В случае дальнейших успехов, девайс будут устанавливать на крышах жилых зданий.

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