«Ответ хейтерам»: Стас Костюшкин показал на видео свою «однополую свадьбу»

«Ответ хейтерам»: Стас Костюшкин показал на видео свою «однополую свадьбу»

09.02.2020, 20:04, Разное

Стас Костюшкин опубликовал на официальной странице в социальной сети Instagram видео, показав свою «однополую свадьбу». Артист заявил — это ответ хейтерам, которые постоянно высказываются на тему его сексуальной ориентации.
Известно, Стас Костюшкин имеет хорошее чувство юмора, и нередко его демонстрирует в социальной сети. Экс-участник группы «Чай вдвоём» делится с фанатами подробностями своих переписок с хейтерами, которые не оставляют попыток обидеть певца. Чаще всего недоброжелатели пытаются оскорбить музыканта, высказываясь о его сексуальной ориентации. Некоторые задают наводящие вопросы звезде или пишут неприятные комментарии, хотя им известно, что певец счастлив в браке, имеет троих детей от двух женщин.

Тем не менее, исполнитель не переживает из-за сетевых грубиянов и порою лично высмеивает их. Именно так артист поступил недавно, сняв в качестве ответа хейтерам ролик, показав в нём свою «однополую свадьбу». Хозяин микроблога записал сюжет под музыкальное сопровождение, в котором сыграл жениха, а «невестой» стал его приятель, надевший на голову вместо фаты тюль.

Фанаты остались в восторге от шутки и поблагодарили кумира за оригинальный номер. Публикация знаменитости начала очень быстро набирать одобрительные лайки, положительные комментарии и добрые пожелания от фанатов.



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