Скандалы: В Сети сообщили о причастности Соболь к пранкам с коронавирусом в метро

В московском метрополитене либеральные активисты провели серию рискованных розыгрышей, связанных с распространением опасного коронавируса

С 5 февраля в московском метрополитене либералы провели серию жестоких розыгрышей, связанных с распространением опасного коронавируса. Заказчиком этих пранков, судя по всему, стала союзница Алексея Навального Любовь Соболь. В соцсетях массово стали появляться видеоматериалы, где два человека в защитных костюмах желтого цвета заходили в вагон метро на станции «Александровский сад» и проверяли всех пассажиров с помощью неизвестного оборудования. Для правдоподобности розыгрыша в инсценировке участвовали люди с азиатской внешностью. Они были в защитных масках и громко кашляли. Пранкеры под руки вывели нескольких человек из вагона метро на ближайших станциях, чем вызвали у всех очевидцев опасения и тревогу.

Позже в Instagram на страничке Kara.prank появилась видеозапись, где человек в защитной маске в вагоне метро будто бы теряет сознание, инсценируя приступ некого заболевания, сопровождающийся судорогами. Подбежавшие к нему сообщники тут же стали кричать на весь вагон о приступе коронавируса. Этот жуткий «розыгрыш» не на шутку перепугал всех пассажиров в метро.

После этого сотрудники московского метрополитена обратились в правоохранительные органы. Они потребовали провести проверку и наказать организаторов «розыгрышей» в соответствии с действующим законодательством РФ.

Тема коронавируса вызывает по всему миру повышенный интерес и опасения. Чтобы успеть подзаработать на ней, молодые блогеры и создают подобные пранки. Они являются очень хорошо монетизируемым инструментом создания массовой истерии в обществе.

Российские власти для обеспечения безопасности населения уже разработали определенную систему действий и выделили денежные средства на её реализацию. Либералы, в свою очередь, раскритиковали предпринятые руководством страны меры, заявив об их неготовности противостоять угрозе. Российская оппозиция распускает слухи о появлении коронавируса в стране. В распространении таких фейковых сообщений был замечен и скандальный блогер Алексей Навальный.

Теперь либералы задействовали пранкеров и видеоблогеров. Выяснилось, что они тесно связаны с юристом ФБК Любовью Соболь. О этом рассказали на Telegram-канале «Шавки Красовского». Также стало известно, что в ближайшее время тема коронавируса станет главной для «ФБК». Соболь и её команда уже во всю занимаются распространением паники в России.

После поступившего заявления в полицию автор Kara.prank осознал масштаб последствий своих необдуманных действий и удалил ролики с пранком в метрополитене из соцсетей.

Либералы надеются убедить россиян в существовании реальной угрозы, поэтому специально нагнетают обстановку. Их цель – использовать страхи людей для дискредитации российской власти.

Атмосфера паники, массовой истерии является самой удобной для организации общественных беспорядков. Этим летом у активистов «ФБК» с помощью наглого вранья уже получалось привлечь некоторое количество людей на свои митинги и шествия. Якобы тогда навальнистов не пустили на выборы депутатов Мосгордумы по политическим мотивам, что и послужило поводом к протестам. Теперь Соболь использует более страшную тему смертоносного вируса, надеясь спровоцировать беспорядки уже не только в Москве, но и по всей стране.

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