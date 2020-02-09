В Китае назвал бредом слухи о являющемся биологическим оружием коронавирусе

В Китае назвал бредом слухи о являющемся биологическим оружием коронавирусе

09.02.2020, 19:44, Новости дня

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием, «абсолютным бредом».

«Конечно, есть всевозможные спекуляции и слухи. Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах. Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время, добавил он, до сих пор неясно, откуда взялся новый тип коронавируса. По предварительным данным исследований, он был передан людям от животных.

«Но мы должны узнать об этом больше», – заметил дипломат.

При этом он признал, что реакция на первые сообщения о коронавирусе могла быть недостаточно быстрой.

«Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить», – заверил посол.

В Китае от новой коронавирусной пневмонии (NCP) умерли 811 человек, заражены более 37 тыс. человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика