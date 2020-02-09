В Китае назвал бредом слухи о являющемся биологическим оружием коронавирусе

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием, «абсолютным бредом».
«Конечно, есть всевозможные спекуляции и слухи. Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах. Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», – передает его слова РИА «Новости».
В то же время, добавил он, до сих пор неясно, откуда взялся новый тип коронавируса. По предварительным данным исследований, он был передан людям от животных.
«Но мы должны узнать об этом больше», – заметил дипломат.
При этом он признал, что реакция на первые сообщения о коронавирусе могла быть недостаточно быстрой.
«Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить», – заверил посол.
В Китае от новой коронавирусной пневмонии (NCP) умерли 811 человек, заражены более 37 тыс. человек.
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