Как Валерий Меладзе и три его дочери путешествовали по московскому метро

Как Валерий Меладзе и три его дочери путешествовали по московскому метро

09.02.2020, 19:43, Разное

В специальном номере HELLO!, посвященном устремлениям молодого поколения — миллинеалов и джендзеров, главную партию сыграли дочери Валерия Меладзе. Вместе с отцом они спустились на закрытую ныне станцию «Деловой центр» московской подземки, откуда и началось наше увлекательное путешествие, в ходе которого мы поговорили с участниками фотосессии о беге времени и собственных «деловых центрах» каждого из них.

Хочу, чтобы мои дети нашли себя в этом мире. Я им даю для этого время и возможности,

— отмечает во время беседы Валерий. К слову, то, что он неравнодушный отец, становится ясно сразу: едва появившись на съемке, отец семейства сразу отругал дочерей за то, что они ходят в носках по холодному полу, а потом поцеловал каждую в щеку и удостоверился, что у всех все хорошо.

Среди других материалов — большое интервью с актрисой Полиной Куценко, дочерью Гоши Куценко и Марии Порошиной, которая выходит из тени своих звездных родителей; стиль жизни Инги Лепс — дочери Григория Лепса; модный градероб молодой актрисы и ролевой модели для многих девушек — Маргарет Куэлли. Не смог журнал обойти вниманием и праздничную дату — День Святого Валентина, по случаю которой актрисы фильма «Лед 2» Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и Аглая Тарасова написали для HELLO! эссе о любви, а другие героини — ведущие образовательного YouTube-шоу о сексе «Подруги» Карина Истомина, Татьяна Мингалимова и Ксения Дукалис — рассказали о том, чем хороша жизнь без стеретипов и табу. Также в номере: посточет с прошедшей премии BAFTA, интервью с Жан-Полем Готье о закрытии кутюрной линии, новом шоу и друзьях из мира моды; продолжение конкурса «Самые стильные в России» и многое другое. Не пропустите!



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