Меган Маркл и принц Гарри впервые после «мегзита» появились на публике

Впервые после отказа от королевских обязанностей и переезда в Канаду Меган Маркл и принц Гарри вместе появились на официальном мероприятии. Как сообщает PageSix, в минувший четверг экс-герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в конференции, организованной JPMorgan в рамках инвестиционного саммита в Майами. Отмечается, что их появление стало полной неожиданностью для собравшихся.

По словам очевидцев, на которых ссылается издание, на сцене, установленной под белоснежным шатром на пляже, первой появилась Меган Маркл — ее публике представила американская телеведущая Гэйл Кинг. Речь экс-герцогини, впрочем, была недолгой: после трогательных признаний в любви к мужу Меган передала слово Гарри. Тема мероприятия — улучшение мира для будущих поколений — особенно близка для Гарри, поэтому свою речь он начал с воспоминаний детства.

Гарри говорил о психическом здоровье и о том, как проходил терапию в течение нескольких лет, чтобы попытаться преодолеть травму от потери своей матери, принцессы Дианы. Он рассказал, как детство повлияло на его взрослую жизнь. В своей речи принц коснулся «мегзита», сказав, что он и Меган решились на трудный шаг, но он не жалеет о нем, потому что хочет защитить свою семью. Он не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что было в его детстве, — приводит слова инсайдера издание.

Меган и Гарри

В своей речи Гарри отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и болезненное отделение от семьи, он сохранил хорошие отношения с бабушкой Елизаветой II.

Он сказал, что чувствует себя загнанным в ловушку. Даже несмотря на то, что отношения с королевой все еще в порядке, —

говорят очевидцы.

Как отмечает Page Six, среди тех, кто слушал речь Гарри, было много миллионеров. А выступление его и Меган, возможно, было оплачено. По оценкам ведущего британского эксперта по брэндингу Марка Борковски, Сассекам могли заплатить около полумиллиона долларов, а также возместить все расходы на перелет частным рейсом из Ванкувера во Флориду. Издание полагает, что пара остановилась в частном особняке близкой подруги Меган, теннисной легенды Серены Уильямс, в Палм-Бич.

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