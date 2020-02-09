Мнение: В чем смысл изоляции россиян?

Военно-транспортные Ил-76 ВКС России эвакуировали из Китая 144 россиян, которых изолировали в санатории поселка Винзили в 30 километрах от Тюмени.
Кто-нибудь может объяснить смысл этой эвакуации и изоляции россиян?
Если с 1 по 7 февраля в Шеремьево приземлились 58 воздушных судов из городов Китая и доставили в Россию 14,4 тыс. пассажиров. Без всяких карантинов признаки заболевания были обнаружены у 11 человек. Восемь человек, трое из которых китайцы, были госпитализированы в Домодедовскую ЦРБ (цифры- отсюда).
Остальные 14 389 человек, прилетевших из Китая с 1 по 7 февраля, без всяких карантинов сейчас находятся в Москве. И преспокойно распространяют короновирус?
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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