Vivo готовит новый смартфон Apex 2020 с переменным оптическим зумом

Инсайдеры информируют о том, что компания Vivo готовит очередную необычную новинку. Речь идёт о смартфоне Apex 2020 с переменным оптическим зумом.

Известно, в прошлом году выход гаджета Apex 2019 сопровождался повышенным внимаем публики. Это было вызвано конструктивными особенностями аппарата. На его корпусе не имелось ни одного разъёма для подключения гарнитуры, а также он не получил физические кнопки. Теперь поклонники ожидают, что инженеры удивят их чем-то не менее интересным и особенным для рынка, который уже во многом исчерпал идеи для революционных моделей. Инсайдеры отмечают, девайс Apex 2020 не лишён уникальности. На этот раз разработчики внедрили камеру с переменным оптическим зумом. Пока непонятно, как она работает, но линза обладает неким перископным эффектом со значениями 5-7.5x. Второй модуль стандартный, а частота его разрешения достигает 48 Мп. На передней части оптика отсутствует. Вероятно, она будет реализована на выдвижном элементе.

Это стало известно, благодаря рендерному изображению, которое предоставил один из информаторов. При этом он отметил — это не финальная вариация, а потому новинка может на старте продаж выглядеть иначе. В целом, кроме уже озвученных элементов, «умный» телефон не выделяется конструктивными особенностями, кроме передней панели, имеющей очень узкие рамки и загнутый профиль экрана. Благодаря этому, площадь дисплея почти полностью доступна пользователю. Предположительно, презентация новинки должна состояться 23 февраля.

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