Украинцев младше 20 лет не будут принудительно призывать в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал про изменения в правилах призыва на военную службу. По словам Загороднюка, обязательному призыву подлежат только молодые люди, достигшие 20 лет.
"18 и 19 лет — исключительно с согласия призывников", — пояснил министр в воскресенье
Областные госадминистрации, добавил Загороднюк, должны были уже получить разъяснения от Минобороны Украины. Министр обороны уверил, что срочники не будут направлены в зону боевых действий в Донбассе.
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