Иран неудачно запустил спутник «Зафар»

Иран запустил спутник дистанционного зондирования земли «Зафар» с помощью ракеты-носителя «Симорг», однако вывести его на орбиту не удалось, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
«Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник «Зафар», однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту», – передает РИА «Новости» заявление минобороны Ирана.
В январе 2019 года запущенный Ираном спутник Payam не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска. В феврале, по данным СМИ, состоялся еще один неудачный космический запуск. В августе сообщалось о третьей неудаче.
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