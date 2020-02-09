Boeing 747 British Airways преодолел скорость звука из-за урагана

Самолет Boeing 747-400 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, сообщает «Коммерсантъ». Самолет должен был долететь до британской столицы за 6 часов 13 минут. Однако из-за надвигавшегося на Европу со стороны Атлантики урагана Сиара лайнер развил скорость 1328 км/ч, преодолев скорость звука.
В результате, по данным Flightradar24, самолет приземлился в Лондоне уже через 4 часа 56 минут после вылета. Пассажиры лайнера британской авиакомпании сэкономили таким образом примерно 1 час 20 минут
Из-за урагана были закрыты порты французского города Кале и британского Дувра. Порывы ветра достигали 30 м/с.
В Париже закрыты все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменены спортивные мероприятия.
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