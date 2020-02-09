Boeing 747 British Airways преодолел скорость звука из-за урагана

Boeing 747 British Airways преодолел скорость звука из-за урагана

09.02.2020, 19:24, Новости дня

Самолет Boeing 747-400 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс Нью-Йорк—Лондон, установил рекорд скорости для гражданской авиации, сообщает «Коммерсантъ». Самолет должен был долететь до британской столицы за 6 часов 13 минут. Однако из-за надвигавшегося на Европу со стороны Атлантики урагана Сиара лайнер развил скорость 1328 км/ч, преодолев скорость звука.

В результате, по данным Flightradar24, самолет приземлился в Лондоне уже через 4 часа 56 минут после вылета. Пассажиры лайнера британской авиакомпании сэкономили таким образом примерно 1 час 20 минут

Из-за урагана были закрыты порты французского города Кале и британского Дувра. Порывы ветра достигали 30 м/с.

В Париже закрыты все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменены спортивные мероприятия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика