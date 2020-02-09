Адвокат Любови Успенской заявил об отвратительном состоянии певицы

Адвокат Любови Успенской рассказал об отвратительном состоянии известной певицы, причём ухудшение здоровья произошло после её скандала с дочерью. С каждым новым сюжетом на телевидении артистке становится всё хуже, отметил юрист.
Представитель исполнительницы шансона принял участие в шоу «Звёзды сошлись». Он рассказал, что самочувствие звезды шансона в связи с историей с Татьяной Плаксиной ухудшилось. Неделю назад в эфир вышла скандальная телевизионная передача, в которой девушка обвинила свою мать в избиениях. Позднее она принесла извинения своей родительнице. По словам адвоката, потеря деловой репутации и вмешательство в личную жизнь общественности негативно отразились здоровье певицы.
В настоящее время мать и дочь нормально общаются между собой, у них нет никаких проблем. Специалисты позднее заявили, что у дочери артистки наблюдается тяжёлое психическое расстройство, её слова нельзя было воспринимать всерьёз. Вместе с тем, после скандального интервью Плаксиной Любовь Успенская из-за плохого самочувствия перестала появляться на публике.
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