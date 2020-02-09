«У него серьезная должность»: Лолита пообещала вскоре показать нового возлюбленного

Лолита Милявская в эфире проекта «Тыне поверишь!» пояснила о новом избраннике, пообещав вскоре представить его публике. По словам певицы, ее возлюбленный занимает серьезную должность.
Бойфренд артистки – не публичная личность. Недавно пара вернулась из отпуска, проведенного в Израиле. Милявская призналась, на отдыхе она посещала бассейн, а потом они с возлюбленным угощались вином. Поездка в Израиль обошлась паре в 250 000 рублей, но артистка не потратила ни копейки, платил мужчина. Звезда считает это правильным и больше не намерена совершать ошибки, когда платила за все сама.
Певица отметила, они с избранником, занимающим серьезную должность, договорились не появляться на публике вместе до «определенного момента». Однако вскоре, пообещала Лолита, она своего мужчину обязательно представит общественности.
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