Директор Укргидрометцентра: Южная Украина по климату постепенно приближается к Греции

Климат на юге Украины постепенно приближается к греческому. Об этом в интервью «Главкому», которое вышло 7 февраля, сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Он рассказал, что общая тенденция идет к устойчивому и резкому повышению температурного режима в зимний период.
«В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось… Думаю, заметные изменения погоды основном касаются средних и высоких широт. В южных широтах, на уровне средиземноморских стран, если говорить о северное полушарие, и точно так же в южном полушарии, от 30 до 50 градусов южной широты, эти изменения не очень заметны. Хотя они происходят. Например, если южная Украина сегодня постепенно приближается по климату к Греции, то в самой Греции изменения меньше. Мы прогрессируем гораздо быстре», – сказал Кульбида.
2 февраля, в Киеве зафиксировали температуру +10,7 °С, что является самой теплой погодой в этот день за время наблюдений. Также несколько температурных рекордов регистрировали в 2019 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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