Мнение: Рост реальных доходов, мотивирующая прибавка к зарплате и выравнивание в регионах и Москве

1. Многие комментаторы в последние месяцы не покладая рук писали мне, что реальные доходы в России продолжают падать. На самом деле – нет. Во-первых, рост обязательных затрат на более качественную еду, услуги и так далее вовсе не означает, что жить людям становится хуже. Во-вторых, даже с учётом качественного улучшения жизни в России, реальные располагаемые доходы в прошлом году пусть и ненамного, но выросли:

https://lenta.ru/news/2020/01/28/dohodu/

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8 процента по сравнению с 2018-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно подсчетам ведомства, в среднем на душу населения денежные доходы в последнем квартале прошлого года увеличились на 5,2 процента, достигнув 40 876 рублей. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей) непрерывно падали с 2014-го по 2017 год. В 2018 году они показали околонулевой рост на 0,1 процента. Среднедушевой доход россиян по итогам 2018 года составлял 33 тысячи рублей в месяц.

Как видите, в 2018 году тоже был небольшой рост. Утверждения о «пятилетнем падении доходов» и о «продолжающемся обнищании россиян» не соответствуют действительности.

2. К вопросу о том, почему зарплаты, а стало быть и доходы в России растут не слишком быстро. Опросы показывают, что большинство россиян не готовы работать лучше, если зарплата повысится менее чем в полтора раза:

https://lenta.ru/news/2020/01/29/razmer/

Россияне назвали мотивирующий их размер прибавки к зарплате. Так, согласно опросу Аналитического центра НАФИ, 40 процентов граждан готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. <…>

При повышении на 10-40 процентов лучше работать готовы лишь от 5 до 30 процентов опрошенных. 18 процентов респондентов указали, что и так трудятся на пределе своих возможностей, поэтому прибавка в деньгах не заставит их работать усерднее. Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких людей больше — 27 процентов.

Жаль, что в этом опросе не было пункта о том, какая прибавка к зарплате нужна россиянам, чтобы пройти дополнительное обучение и повысить эффективность своего труда. С другой стороны, опыт показывает, что благие намерения — это одно, а реальность — совсем другое. Даже если сотрудник искренне верит, что после повышения зарплаты и дополнительного обучения он будет выдавать лучший результат, попытка реализовать этот план на практике может закончиться полным провалом.

3. Комментатор на дорожном форуме выразил сомнение в популярной теории, что вся Россия бескомпромиссно бежит в Москву за высокими зарплатами. Вот фрагмент диалога:

https://roads.ru/forum/topic/37692-malo-probok-krizis/page/3/?tab=comments#comment-512186

>Какой же может быть отток в регионы? Оттуда все бегут, ЗП 15-25 тысяч рублей, мест мало, цены на продукты дороже чем в Москве, подешевле только пластиковые помидоры в Магнитах с Пятерочками, молоко с растительным жиром и суррогатные сыры на пальмовом масле, перемороженная рыба, где треть веса глазурь – отрава, которую есть нельзя, население все закредитованное. В Москве такой критической закредитованности нет. Кризисные явления всегда больнее бьют именно по регионам, где представлен реальный сектор.



Я понимаю, тяжело отказаться от парадигмы, которая была верной больше 20 лет. Тем не менее – это так, активность из Мск уходит, точнее, начинает расти быстрее по регионам. И зарплаты в Москве уже не больше, чем в регионах. Я имею в виду неквалифицированный труд. Поверьте человеку, который является работодателем в том числе. Вот недавно совсем сотрудник приехала из Перми, поработала у меня за 50, да и уехала через месяц обратно. Ей там, в Перми, богаче. И таких примеров – много. И всякие общения с людьми из провинции. Я же вижу, как они там устраиваются. И стагнирующая аренда в Мск. И много, много всего, что складывается в общую картину.

Господа читатели, что, по вашему мнению, происходит с зарплатами в регионах и в Москве – есть выравнивание или нет?

Источник: Место для дискуссий

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