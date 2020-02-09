Личное: Кому это выгодно?

В связи с эпидемией, как мне кажется, пришла поговорить о китайском туризме. Нам говорят, что вирус — вирусом, но денежки к нам из Поднебесной везут.

Ну, действительно, если с государственной точки зрения сравнивать, что важнее, доходы от туризма окажутся больше, чем вред от эпидемии.



Фото: Соцсети

Однако, всё не так просто. С полгода назад читала одно расследование, согласно которому деньги от китайских туристов ни мы, ни наше государство почти не имеем.

Как такое возможно? Я расскажу, с чем сама столкнулась.

Автор расследования уверял, что китайские туристы выгодны только бизнес-структурам Китая. В глухих деревнях собирают людей и организованно везут их в Москву или Санкт-Петербург.

Здесь, в столицах, туристов селят в отелях, принадлежащих китайцам. Возят по сувенирным лавкам, принадлежащим китайцам. Экскурсоводы для групп — сплошь получают зарплату из китайских турфирм. И питаются туристы в своих ресторанах, прибыль из которых, опять же, извлекают владельцы — китайские бизнес-структуры.

Ну, или договариваются с нашими ресторанами и музеями за копейки — типа оптом! — а с туристов из деревень дерут деньги по полной.

В итоге, китайские туристы действительно тратят огромные суммы. Чёрным налом, который не облагается никакими налогами. В карман предпринимателей из Китая.

После прочтения того расследования, я лично стала свидетелем, что всё это очень похоже на правду.

Был у меня любимый ресторанчик, в котором я объедалась раз в пару месяцев — я это называла «украинский читмил». Придёшь в Шинок, закажешь борща с пампушками. А ещё окуньков в сметане, форшмак и запьёшь всё компотом.

Красота!



Фото: моё

Полгода-год назад всё изменилось. Ресторан потерял в своём классе — теперь там одни китайцы. Наших обслуживают кое-как, чтобы больше не приходили. Видимо, как я поняла, Шинок стал как раз тем самым местом, которое переориентировалось на китайских туристов.

Кто имеет прибыль от гостей из Поднебесной?

На мой взгляд, точно не мы и не наша страна. Мы как раз несём лишь убытки — в Сапсан билет не купишь и в музей не прорвёшься, потому что туда за десятую часть цены ведут толпы китайцев.

Мне кажется, что это всё может происходить или с попустительства Ростуризма, или наоборот со вполне полного понимания проблемы — кто-то из чиновников почему-то в этом заинтересован. Именно поэтому не прекращается авиасообщение с Китаем, несмотря на то, там сейчас очаг опасного инфекционного заболевания.

Как по мне, лично я бы спокойно обошлась и в Москве, и в Питере без толп вот таких вот туристов. А вы?

Источник: Лена Миро

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