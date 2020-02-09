Двое полицейских в Нью-Йорке ранены в ходе двух отдельных инцидентов

Нью-йоркский полицейский получил огнестрельное ранение в полицейском участке утром в воскресенье. Примерно за 12 часов до этого был ранен другой полицейский, сидевший в патрульной машине. Оба инцидента произошли в одном и том же районе. Власти рассматривают их как попытки убийства.

Вооруженный человек вошел в полицейский участок в Бронксе около восьми утра и открыл огонь, ранив одного полицейского, после чего был задержан, сообщил представитель полиции.

Раненый офицер был доставлен в больницу. Нью-йоркские СМИ сообщают, что лейтенант полиции получил ранение в руку.

Накануне, вечером в субботу, полицейский в форме, находившийся в служебной машине с напарником, также получил ранения.

Вооруженный человек подошел к машине и завязал разговор с полицейскими после чего внезапно открыл огонь. Сотрудник полиции был ранен в подбородок и шею, сообщили представители полиции на пресс-конференции вечером в субботу.

«Это была попытка покушения на полицейских, – заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. – Против наших офицеров направлено столько ненависти, и с этим нужно покончить».

Полицейские не открывали ответный огонь. Напарник раненого сотрудника полиции сел в водительское кресло и доставил его в больницу. Ожидается, что он выживет, сообщили в полиции.

Представитель полиции сообщил, что власти пытаются установить, является ли стрелявший в обоих случаях одним и тем же лицом. Имена пострадавших полицейских не сообщаются.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обещал, что ответственные за нападения будут привлечены к ответственности.

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