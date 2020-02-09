Двое полицейских в Нью-Йорке ранены в ходе двух отдельных инцидентов

Нью-йоркский полицейский получил огнестрельное ранение в полицейском участке утром в воскресенье. Примерно за 12 часов до этого был ранен другой полицейский, сидевший в патрульной машине. Оба инцидента произошли в одном и том же районе. Власти рассматривают их как попытки убийства.
Вооруженный человек вошел в полицейский участок в Бронксе около восьми утра и открыл огонь, ранив одного полицейского, после чего был задержан, сообщил представитель полиции.
Раненый офицер был доставлен в больницу. Нью-йоркские СМИ сообщают, что лейтенант полиции получил ранение в руку.
Накануне, вечером в субботу, полицейский в форме, находившийся в служебной машине с напарником, также получил ранения.
Вооруженный человек подошел к машине и завязал разговор с полицейскими после чего внезапно открыл огонь. Сотрудник полиции был ранен в подбородок и шею, сообщили представители полиции на пресс-конференции вечером в субботу.
«Это была попытка покушения на полицейских, – заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. – Против наших офицеров направлено столько ненависти, и с этим нужно покончить».
Полицейские не открывали ответный огонь. Напарник раненого сотрудника полиции сел в водительское кресло и доставил его в больницу. Ожидается, что он выживет, сообщили в полиции.
Представитель полиции сообщил, что власти пытаются установить, является ли стрелявший в обоих случаях одним и тем же лицом. Имена пострадавших полицейских не сообщаются.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обещал, что ответственные за нападения будут привлечены к ответственности.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- За особые заслуги: Собянин подарил чиновникам и силовикам элитные квартиры за счет города / 24 января
- В Петербурге подсчитали геев / 14 января
- Дело Винника: посольство направило ноты протеста, защита пожаловалась в ООН / 8 февраля
- Утвержден состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию / 31 января
- Лондонский район Сохо эвакуировали из-за найденной бомбы / 3 февраля
- Глава МВД Грузии пообещал подогревать воду для разгона демонстрантов / 3 декабря
- Отказ от глютена и молока не облегчает симптомы аутизма / 7 февраля
- Бананы, орехи, хурма и чай. ГМО, о которых вы не знали / 22 января