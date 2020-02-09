Из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

Из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

09.02.2020, 19:12, Новости дня

Спасатели нашли в Неве тело девушки, которая пропала 29 января в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«Тело девушки обнаружили в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта, доставили на берег, передали полиции», – передает РИА «Новости» сообщение ГУ МЧС.

Местные СМИ сообщали, что девушка пропала в конце января – она не вернулась домой после корпоратива. Позже появились сообщения, что камеры видеонаблюдения зафиксировали ее падение в Неву.



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