Супрун о работе Минздрава Украины: Центр решений находится не в министерстве

Центр принятия решений в украинском здравоохранении находится не в профильном министерстве. Об этом бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила НВ в интервью, которое опубликовано 9 февраля.
«Центр решений находится не в министерстве. Он на Банковой, в руках одного человека — [председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования] Михаила Радуцкого. Относительно госпожи [министра здравоохранения Зоряны] Скалецкой, то для нее было неожиданностью, когда ее назначили министром», – сказала она.
Бывшая и.о. Минздрава отметила, что Скалецкая «не выбирала себе заместителей, ей их тоже назначили, как и советников».
«Она долгое время не подписывала документов, потому что боялась, что ее могут подставить», – утверждает Супрун.
Нынешний Кабинет Министров Украины был назначен 29 августа 2019 года на первой сессии Верховной Рады IX созыва, большинство в которой составляет фракция «Слуга народа». Министром здравоохранения стала Скалецкая.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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