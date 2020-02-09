Мария Ласицкене одержала победу на «Русской зиме»

В Москве проходит традиционный легкоатлетический турнир "Русская зима". Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу, покорив планку на высоте 205 сантиметров.

Мария Ласицкене не только показала лучший результат сезона в мире. Она еще и установила свой личный рекорд в помещениях. На втором месте Анна Чичерова (1,96 м), третьей стала Кристина Королева (1,91 м).

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова стала победительницей в своей дисциплине с результатом 4 м 86 см. Второе место у Ольги Муллиной (4,45 м), на третьем — Ангелина Жук-Краснова (4,45 м).

Валентина Косолапова одержала победу в тройном прыжке, улетев в лучшей попытке на 14,08 метра. Восемь сантиметров уступила ей Екатерина Конева (14,00), замкнула тройку лучших Наталья Евдокимова (13,72).

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет