До 29 возросло число пострадавших от столкновения автобуса с фурой в Кузбассе

В аварии на трассе Кузбасса пострадали 29 человек: они обратились за медицинской помощью, передает ТАСС.
Следком завел уголовное дело по факту ДТП с участием фуры и автобуса, в котором погибли два человека (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности гибель человека).
Назначена автотехническая экспертиза, специалисты установят, соблюдались ли правила перевозки пассажиров.
Ранее сообщалось, что на автодороге Кемерово – Анжеро-Судженск произошло лобовое столкновение фуры и автобуса. Водитель фуры погиб на месте. 71-летняя пассажирка автобуса умерла на операционном столе, передает РИА Новости.
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