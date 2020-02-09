До 29 возросло число пострадавших от столкновения автобуса с фурой в Кузбассе

До 29 возросло число пострадавших от столкновения автобуса с фурой в Кузбассе

09.02.2020, 19:06, Новости дня

В аварии на трассе Кузбасса пострадали 29 человек: они обратились за медицинской помощью, передает ТАСС.

Следком завел уголовное дело по факту ДТП с участием фуры и автобуса, в котором погибли два человека (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности гибель человека).

Назначена автотехническая экспертиза, специалисты установят, соблюдались ли правила перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что на автодороге Кемерово – Анжеро-Судженск произошло лобовое столкновение фуры и автобуса. Водитель фуры погиб на месте. 71-летняя пассажирка автобуса умерла на операционном столе, передает РИА Новости.

 

Источник: Вести



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