Столкновения в Казахстане. Число жертв достигло 10, страну покинули более 4 тыс. граждан

9 февраля количество жертв столкновений, которые произошли на юге Казахстана в ночь на 8 феваля, достигло 10 человек. Об этом рассказал на брифинге заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди, сообщает «Радио Азаттык».

Восемь человек погибли во время беспорядков, еще двое скончались в больнице, сообщил он. По данным МВД, сейчас с различными трамвами в медучреждениях находятся 39 пострадавших, в том числе пять правоохранителей.

Как сообщает «Радио Азаттык», к вечеру 8 февраля из Казахстана в Кыргызстан перешли 4,5 тыс. жителей Жамбыльской области, где произошел конфликт. По данным пограничной службы Кыргызстана, основная часть прибывающих – это женщины, дети и пожилые люди.

Калайчиди утверждает, что причиной столкновений стал конфликт на дороге, пишет портал Tengrinews.kz.

Вечером 7 февраля в нескольких селах Жамбыльской области в массовых беспорядках принимали участие более 300 человек. Власти страны называют случившееся «массовой дракой» и «бытовым конфликтом», который «провокаторы подстрекали перевести в межэтническую плоскость». В ходе волнений пострадали более 40 человек; были подожжены более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

Местные жители рассказали «Радио Азаттык», что в беспорядках принимали участие «около 200 неместных мужчин». Большинство жителей сел, где произошли столкновения, составляют дунгане. Все сгоревшие дома, по наблюдению журналистов, принадлежат представителям этого народа.

Журналисты отмечают, что «волнения с межэтническим оттенком» случались в Казахстане и прежде.

«Власти после них говорили, что это были бытовые конфликты, отвергая этническую подоплеку. Руководство Казахстана позиционирует государство как пример страны, где мирно сосуществует «сто народов», установлен межэтнический и межконфессиональный мир», – говорится в материале радиостанции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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