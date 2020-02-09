Назначена дата референдума по отставке членов Конституционного суда Армении

Назначена дата референдума по отставке членов Конституционного суда Армении

09.02.2020, 19:05, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян назначил референдум по отставке членов Конституционного суда страны на 5 апреля.

Об этом информирует РИА «Новости».

В четверг парламент Армении вынес на референдум проект изменений в конституцию, согласно которой предполагается отставка большинства членов Конституционного суда страны. Полномочия предлагается прекратить полномочия председателя и членов КС, назначенных до конституционной реформы 2015 года.

Напомним, в сентябре в Армении начался процесс прекращения полномочий главы Конституционного суда Грайра Товмасяна – он допустил дисциплинарные нарушения и конфликт интересов.



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