Назначена дата референдума по отставке членов Конституционного суда Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил референдум по отставке членов Конституционного суда страны на 5 апреля.
Об этом информирует РИА «Новости».
В четверг парламент Армении вынес на референдум проект изменений в конституцию, согласно которой предполагается отставка большинства членов Конституционного суда страны. Полномочия предлагается прекратить полномочия председателя и членов КС, назначенных до конституционной реформы 2015 года.
Напомним, в сентябре в Армении начался процесс прекращения полномочий главы Конституционного суда Грайра Товмасяна – он допустил дисциплинарные нарушения и конфликт интересов.
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