Несовершеннолетняя внучка Ельцина трогательно поздравила Смолова с 30-летием

Известного футболиста Фёдора Смолова заподозрили в романтической связи с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина. Сама девушка в свои 17 лет активно поддерживает спортсмена и трогательно поздравила его с 30-летием.

Фанаты Смолова считают девушку слишком молодой. При этом люди из окружения фигурантов слухов иногда опровергают наличие отношений у внучки Ельцина и футболиста. При этом ситуация вызывает множество сомнений у пользователей соцсетей. К тому же, Юмашева поздравила Смолова с днём рождения, разместив поздравительный снимок на странице персонального аккаунта Instagram в разделе «Истории».

На фото они стоят в обнимку на фоне моря. Предположительно, кадр сделали во время совместного отпуска. Несовершеннолетняя девушка отметила фото поздравлением с днём рождения на английском и добавила эмодзи в виде сердечка. Многие комментаторы задаются вопросом о причинах связи 30-летнего мужчины с девушкой 17 лет. При этом другие ожидают их бракосочетания после достижения внучкой Ельцина 18-летнего возраста.

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