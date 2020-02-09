В Белоруссии сообщили о намерении покупать нефть у России по мировым ценам

В Белоруссии рассказали о намерении приобретать нефть у РФ по стоимости мирового рынка. Соответствующее заявление было сделано вице-премьером соседнего государства Дмитрием Крутым.
«Говоря о соглашениях в отношении нефти, сторона РФ уже дала согласие на покупку белорусскими НПЗ сырья по договорённости с российскими предприятиями в соответствии с ценами, определёнными для общего мирового рынка», — пояснил Крутой, давая комментарий по встрече представителей стран в Сочи.
Переговоры прошли 7 февраля. Вице-премьер отметил, что «Белнефтехим» и НПЗ будут вести свою деятельность с полным списком субъектов нефтяного рынка РФ. Отмечается, что соответствующие договорённости начнут обсуждаться со следующей недели.
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