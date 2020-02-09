США предостерегли Израиль от односторонних шагов в отношении Западного берега

Посол США в Израиле в воскресенье предостерег израильское руководство от объявления суверенитета над Западным берегом реки Иордан без согласия Вашингтона, выразив несогласие с призывами к немедленным действиям со стороны ультранационалистов, входящих в состав коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа, обнародованный 28 января, предусматривает сохранение за Израилем ключевых участков оккупированной территории. Но вопрос о сроках стал предметом разногласий между союзниками.

Изначально Нетаньяху обещал ускоренное «применение израильского законодательства», де-факто аннексию, к еврейским поселениям и Иорданской долине, воодушевив свой религиозный правый электорат накануне выборов 2 марта.

Однако он был вынужден дать задний ход после того, как Белый дом четко дал понять, что он хочет, чтобы сначала был завершен совместный американо-израильский процесс составления карты, который может занять несколько недель или даже больше.

Со своей стороны, палестинцы отвергли план Трампа.

После того, как министр обороны Нафтали Бенет и другие израильские ультранационалисты потребовали немедленно провести голосование кабинета по вопросу о распространении суверенитета на Западный берег, вмешался американский посол.

«Израиль должен завершить процесс картографирования, которым занимается совместная израильско-американская комиссия. Любые односторонние действия до завершения работы комиссии ставят под угрозу план и его признание американской стороной», – написал Дэвид Фридман в «Твиттере».

Отдельно Фридман разъяснил, что в своем послании он призвал «набраться немного терпения и пройти через процедуру должным образом».

«По нашему мнению, мы не просим слишком многого», – сказал дипломат.

«С появлением новостей, что [израильский] кабинет может двинуться в направлении, которое может пойти вразрез с нашими взглядами на процесс, мы просто решили обозначить свою позицию. Это не угроза», – заявил он, выступая в Иерусалимском центре по связям с общественностью (ИЦСО).

Параллельно с этим Нетаньяху, выступая на заседании кабинета в воскресенье, заявил, что признание США – «это главное, и мы не хотим ставить это под угрозу».

Палестинцы утверждают, что из-за поселений будущее государство станет несостоятельным.

«Любой односторонний шаг будет отвергнут – независимо от того, произойдет ли он до или после выборов, – заявил Набиль Абу Рудейна, представитель палестинского президента Махмуда Аббаса. – Единственное, с чем мы можем согласиться, – это палестинская карта границ 1967 года».

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