Пассажиры рассказали о жесткой посадке Boeing в Усинске

Люди, находившиеся на борту самолета Москва – Усинск, испугались, что в салоне лайнера начнется возгорание, рассказали пассажиры аварийно приземлившегося Boeing.
Александра Нехорошева рассказала, что видела, что что-то идет «не так», информирует РЕН-ТВ.
«Порывы ветра были очень сильные. И когда мы приземлились, мы тут же упали полностью на брюхо, подломилось шасси, оно упало. Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе. В какой-то момент он смог вывернуть в сугроб, остановился. Обшивка турбины отлетела. Когда уже люди закричали, что потек керосин, у нас началась эвакуация срочно, испугались, что будет возгорание», – вспоминает женщина.
По ее словам, экипаж самолета показал слаженную работу.
Она добавила, что эвакуация происходила в три направления. Экипаж успокаивал людей, просил бежать от самолета.
Другой пассажир, Александр Панин, рассказал, что на посадку самолет заходил штатно, топливо не вырабатывали, шасси выпустили.
«В метре от земли колыхнуло, и при соприкосновении был жесткий удар. Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще», – сказал он.
По его словам, так самолет проехал всю полосу, после чего «свернул в сугроб».
«Топливо растекалось с правой стороны, порвало крыло. Эвакуировали с левой стороны», – сообщил он.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту аварийной посадки Boeing-737 в Усинске в Республике Коми.
Причиной инцидента изначально назывались проблемы с шасси. Авиакомпания «ЮТэйр» объясняла жесткую посадку самолета резким изменением направления и силы ветра, также в аэропорту не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП.
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