Нападения на наблюдателей, вбросы и карусели. В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы

Нападения на наблюдателей, вбросы и карусели. В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы

09.02.2020, 18:40, Новости дня

В воскресенье 9 февраля в Азербайджане проходят досрочные выборы в Милли Меджлис (парламент). 

Независимые наблюдатели сообщают о вбросах бюллетеней на нескольких участках в Баку, подвозе избирателей к местам голосования и отсутствии прозрачных урн для голосования.

 

Сообщается, что в город Кюрдамир подвозили избирателей из соседних деревень на машинах скорой помощи.

 

Глава «Института демократических инициатив» Акиф Гурбанов рассказал азербайджанской редакции Радио Свобода, что большая часть нарушений связана с давлением на независимых наблюдателей на участках.

«Им не дают задавать вопросы, разговаривать, и [на некоторых участках] им не разрешают покидать специально отведенные места. По сравнению с предыдущими выборами на этих давление более сильное и имеет массовый характер», – сказал Гурбанов.

 

Наблюдательница Жаля Байрамова рассказала, что на нее напали на участке №76 в Ленкорани. По ее словам, неизвестная женщина схватила ее за волосы и расцарапала лицо, когда Байрамова снимала происходящее на видео. Позже сотрудница избирательной комиссии на этом участке сказала, что Байрамова якобы снимала избирателя без разрешения.

Сообщается, что на части участков журналистам, как и наблюдателям, не дают вести фото- и видеосъемку. На некоторых из них нападают сотрудники избирательной комиссии.

 

Сотрудник Центра наблюдения за выборами и демократизацией Анар Маммедли рассказал, что большая часть ответственных за подсчет голосов на участках не знают избирательное право, и это тоже может быть причиной множественных нарушений.

«Они не знают процедур, и в результате мы видим нарушения в отношении наблюдателей и представителей кандидатов в парламент», – сказал он.

Почти сразу с открытием избирательных участков стало известно об одном из первых нарушений – кандидату в Милли Меджлис Бахтияру Хаджиеву не дали проголосовать на участке, на котором он зарегистрирован.

 

Досрочные выборы в Милли Меджлис инициировала правящая партия «Ени Азербайджан» в декабре 2019 года, хотя в парламенте ей принадлежали 70 из 125 мест. Президент Ильхам Алиев инициативу одобрил.

Нынешние выборы необычны еще и тем, что на телевидении нет дебатов. Бесплатно получить эфир могут лишь партии, у которых кандидаты зарегистрированы более чем в 60 округах. Остальным – только за плату. Поэтому вся агитация идет через социальные сети. Кандидаты также проводят личные встречи с избирателями в своих округах.

 

За выборами наблюдают представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сейчас они публикуют промежуточные отчеты. В преддверии выборов миссия ОБСЕ не выявила серьезных нарушений, за исключением постоянных проблем: в стране нет свободной предвыборной агитации, нарушена свобода собраний, в тюрьмах сидят политзаключенные.



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