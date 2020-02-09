В Москве задержали участников акции против системы распознавания лиц

В Москве у здания администрации президента полиция задержала четырех человек – они принимали участие в акции «Следуй» против использования системы распознавания лиц в городах. Позже активистов отпустили, составив протоколы об участии в несанкционированном мероприятии.
Среди задержанных: художница Катрин Ненашева и студенты Высшей школы экономики: Семен Морозов, Степан Гнездилов и Марина Безенкова.
Сообщается, что адвоката Дмитрия Захватова сотрудники полиции отказались допустить к задержанным. Позже он и еще одна активистка, которая пыталась попасть в отделение, написали заявление на сотрудников полиции.
Акцию «Следуй» запустили в конце января. Организаторы предлагают наносить специальный грим, который из-за особенностей системы не считывается распознающими лица камерами. В этом макияже активисты планировали устроить прогулку по Москве по местам, где установлены подобные камеры.
В 2019 году активистка Алена Попова подала в суд на власти Москвы с требованием запретить применение в Москве видеокамер с технологией распознавания лиц.
Согласно программе «Умный город – 2030», которая опубликована на сайте московской мэрии, в городе уже работают 152 тысячи камер с опцией распознавания лиц в режиме реального времени.
Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов. Также в январе стало известно, что Москва потратит еще два миллиарда рублей на оборудование для системы распознавания лиц.
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