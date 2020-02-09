Мнение: Лайнер Diamond Princess стал тюрьмой для заражённых: фото изнутри

300-метровое круизное судно Diamond Princess стало настоящим адом для 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Начиная с 3 февраля, «пленники» коронавируса делятся в соцсетях обстановкой. Скажу сразу: выглядит пугающе.

Напомню, что Diamond Princess вышел из порта Йокогамы 20 января, делая остановки в Кагосиме, Гонконге и Окинаве. В понедельник, 3 февраля, судно должно было вернуться в пункт отправления, но выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который сошёл на берег несколькими днями ранее, оказался в больнице с подозрением на наличие коронавируса. Чуть позже несколько пассажиров на борту пожаловались на недомогание. Выяснилось, что все они были в тесном контакте с тем самым мужчиной. На сегодняшний день проверка обнаружила, что больны как минимум 70 пассажиров. Карантин официально продлён до 20 февраля.

Первичный осмотр прошли все 3,7 человек, но сотни из них всё еще ожидают развития ситуации – инкубационный период вируса составляет как раз две недели. Некоторые рассказывают СМИ, какая атмосфера царит на лайнере.

Коридоры судна заполонили медсотрудники в защитном снаряжении. Пассажиры оказались в ограниченном пространстве, многие из них находятся в каютах без иллюминаторов.

«Мы просто сидим тихо. Это всё, конечно, немного пугает».

А вот что говорит британец Дэвид Абель, который отправился в путешествие вместе с женой Салли на 50 годовщину свадьбы:

«Мы больше не в круизе. Вся эта роскошь, когда персонал приходит в каюту, чтобы сменить бельё и положить шоколад на подушку, смена полотенец, уборка в ванной – эти дни прошли. Сейчас тут этого нет».

На карантин закрылись все заведения, которые функционировали на лайнере.

Среди них: салоны красоты, японские бани, бассейны и рестораны с эксклюзивным набором вин.

Клайд и Рене Смит, которые отправились в круиз с двумя внуками:

«У нас крошечная комната с одним стулом. На самом деле, всё не до такой степени плохо, чтобы мы сходили с ума. Но если нас продержат в каютах еще 4-5 дней, то всё будет иначе»

Некоторые пассажиры решили делиться происходящим не с журналистами, а сразу со всеми пользователями Интернета. В Твиттере появилось уже несколько профилей, которые ведут прямую трансляцию с лайнера под хэштегом #diamondprincess.

С их помощью можно наблюдать, как проводят время пассажиры вне воли.

UPD: Стало известно об ещё одном круизном лайнере, которому светит карантин. Судно SuperStar Aquarius вошло вчера в порт на северо-востоке Тайваня. Почти 2000 пассажиров ожидает проверка на коронавирус.

Источник: Теория элит

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