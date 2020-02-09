Под Челябинском закроют карантинный пункт

Карантинный пункт, развернутый в поселке Ужевка Сосновского района Челябинской области, будет закрыт. Находящихся там сейчас китайских граждан перевезут в другие стационары для медицинского наблюдения.

Ранее в этот карантинный пункт поместили шестерых человек. Все они — граждане КНР, работавшие в этом регионе. После проведенного осмотра врачи заявили, что они здоровы. Сейчас китайских граждан уже вывозят из Ужевки.

В субботу, 8 февраля, в Ужевке побывал заместитель губернатора области Станислав Мошаров. Он пообщался с местными жителями, успокоил их, сообщив, что карантинного пункта в поселке не будет. Затем собравшиеся обсудили другие проблемы поселка.

Ранее в тот же день заместитель главы региона посетил и другой поселок в Сосновском районе — Есаулку. Там тоже открыт карантинный пункт, и его тоже предполагается свернуть. "Сообщил местным жителям, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи", — рассказал чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, в выходные в Ужевку приезжал министр здравоохранения области Юрий Семенов, он также беседовал с жителями: разъяснял ситуацию и успокаивал людей.

Ранее на этой неделе из китайского Уханя, очага коронавируса 2019-nCoV, эвакуировали группу россиян, их поместили на карантин в Тюменской области. Состояние людей нормальное, заболевших среди них нет.

Источник: Вести

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