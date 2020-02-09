Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» на следующей неделе станут на ремонт – Минобороны Украины

Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые РФ вернула Украине в ноябре 2019 года после незаконного захвата, на следующей неделе станут на ремонт. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«Захваченные врагом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времени их не восстанавливали в связи со проведением следственных действий и баллистической экспертизы», – говорится в сообщении.

Еще один катер «Бердянск», который также вернули Украине в ноябре, станет на ремонт позже. Точные сроки в министерстве не указали.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в комментарии студии «Бриз» Минобороны рассказал, что во время баллистической экспертизы были найдены осколки снарядов.

«Это все задокументированно и будет приобщено к делу, которое открыла Служба безопасности Украины… Ремонтные работы будут проведены быстро… А вот с системой управления огнем – там придется работать и работать», – сообщил он.

ВИДЕОВидео: Телерадіостудія Бриз МО України / YouTube

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских «судах» и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены. «Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли, этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на «Яны Капу», на буксире, сняли эти трубопроводы медные как цветной металл, я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем», – добавил он.

25 ноября Зеленский заявил, что Украина формирует списки пропавшего оборудования и передаст их РФ. «Она обязательно нам это вернет», – уверен президент.

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям Военно-морских сил ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн, сообщал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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