Возбуждено дело по факту ДТП под Кемерово с двумя погибшими и 29 пострадавшими

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Яшкинском районе Кемеровской области, в результате которого погибли два человека и еще 29 пострадали, информирует Следственный комитет.
Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте СКР.
ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре трассы Анжеро – Судженск – Кемерово, автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель большегруза погиб на месте происшествия, четверо пассажиров госпитализированы. 71-летнюю женщину не удалось спасти, она умерла на операционном столе, сообщили в СК.
«Следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажи ров. Будет назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса. Расследование уголовного дела продолжается», – заявили в СКР.
Между тем, пресс-служба ГИБДД сообщила, что после ДТП с участием автобуса и фуры на трассе в Кузбассе за помощью врачей обратились 29 человек, передает РИА «Новости».
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