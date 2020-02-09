Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди

Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди

09.02.2020, 18:30, Новости дня

В ближайшие недели распространение нового коронавируса 2019-nCoV может достигнуть пика, и им может быть инфицирован как минимум 1 из 20 людей в Ухане — городе в Китае, который является эпицентром глобальной эпидемии. Об этом говорят данные математического моделирования ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, которые приводит Bloomberg.

Предполагая, что текущие тренды продолжатся, пик эпидемии в Ухане прогнозируется на середину или конец февраля, говорит исследователь Адам Кучарски. Можно предположить, что на пике там заболеет около 5 процентов из 10 миллионов жителей города, признанных наиболее уязвимыми. Это примерно полумиллиона заболевших, что во много раз больше 14982 случаев, которые власти китайской провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, насчитали на вечер субботы, 8 февраля.

Количество регистрируемых случаев заражения в Ухане и по всей провинции Хубэй в последние несколько дней идет на спад. Следующие две недели — критические для понимания того, что происходит, считает глава отдела эпидемиологии и биостатистики Университета Гонконга профессор Бенджамин Коулинг. Среди прочего должно быть ясно, будет ли вирус распространяться на другие территории или уже предпринятые меры сдерживания позволили избежать того, что могло бы стать глобальной пандемией.

Власти Китая зарегистрировали более 37 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом в последние два месяца. Более 800 заболевших умерли.

Источник: Вести



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