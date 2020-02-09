Эксперты рассказали, можно ли снова забеременеть в «интересном положении»

Эксперты рассказали, может ли жительница ли забеременеть, уже будучи в «интересном положении». Данное явление встречается у некоторых млекопитающих.

Современной медицине действительно известно явление, называемое суперфекцией, когда особь женского пола находясь в ожидании потомства, снова беременеет. Данный процесс свойственен некоторым видам млекопитающих. У людей — это редкое и необычное явление. Известно около 10 случаев, когда жительница беременела в период беременности.

Как известно, оплодотворение происходит, когда сперматозоид сближается с яйцеклеткой, и их ядра сливаются в единое целое. На 7-8 день с момента зачатия яйцеклетка оказывается в полости матки, прикрепляется к слизистой оболочке, которая содержит все необходимые для развития зародыша питательные вещества. Во время беременности в женском организме происходят гормональные изменения, способствующие остановке овуляции. Однако при суперфекции этот процесс продолжается. Поэтому если происходит оплодотворение яйцеклетки, жительница может забеременеть во второй раз.

Учёным пока не удалось выяснить, почему так происходит. К тому же, едва ли можно отыскать исследования, посвященные этой теме.

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