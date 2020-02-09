Светлана Лобода пожаловалась на плотный график и показала «рабочую» мозоль

Светлана Лобода пожаловалась на плотный график, а также продемонстрировала «рабочую» мозоль. Певица опубликовала фото стопы на своей странице в Instagram.
В собственном профиле Светлана Лобода опубликовала фото, на котором показывает крупную мозоль на ноге. В соответствии со словами артистки, она на протяжении нескольких дней оставалась в Мексике, куда прибыла за детьми. После перелёта длиной 17 ч певица посетила репетицию, оставила которую только в 03:30.
Отдохнуть Лобода смогла лишь несколько часов, после чего началась очередная подготовка к репетициям. Певице нанесли макияж, а после генерального прогона последовало выступление. Дома Лобода оказалась ближе к часу ночи, после чего от усталости не могла подняться с тёплого пола ванной на протяжении нескольких часов. У подписчиков певица поинтересовалась, считают ли они работу артистов простой. Поклонники рекомендовали знаменитости беречь себя и похвалили за трудолюбие.
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