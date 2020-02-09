The Washington Times анонсировал приезд 20 тыс. американских военных в Европу

The Washington Times анонсировал приезд 20 тыс. американских военных в Европу

09.02.2020, 18:19, Новости дня

В Европу «вскоре нагрянут 20 тыс. американских военнослужащих», которые примут участие в масштабных многомесячных учениях в Европе, пишет The Washington Times, сравнив их «с крупными маневрами времен холодной войны».

Учения «Защитник Европы-2020» будут крупнейшими маневрами в Европе за последние 25 лет, они пройдут с апреля по июль в нескольких регионах Германии и в ряде стран, которые ранее входили в состав Организации Варшавского договора, в том числе Польше и государствах Прибалтики. В учениях примут еще 18 стран НАТО, которые выделят для этого 17 тыс. военнослужащих, передает RT.

Официальные лица альянса заявляют, что учения не направлены против какой-либо конкретной страны, но эксперты полагают, что «Кремль по мере развертывания сил будет активно принимать все к сведению», пишет WT.

«Боеготовность заключается не только в том, чтобы разместить по всему театру военных действий нужные силы и средства. Она также предполагает, что мы будем пользоваться своей способностью быстро перебрасывать собственные силы, а также силы наших союзников и партнеров», – сообщил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-полковник Кристофер Каволи.

Он отметил, что эта способность «имеет решающее значение», чтобы незамедлительно «обеспечивать военное присутствие».

«Боеготовность наших войск придает уверенности нашим союзникам и служит сдерживающим фактором для потенциальных противников», – сообщил Каволи.

Он отметил, что особую роль в «Защитнике Европы-2020»  будет играть Польша.

«Данные учения будут иметь не только символический характер. Они касаются самой сути наших заявлений о коллективной безопасности Европы. В случае кризиса НАТО должно иметь возможность отреагировать как можно быстрее. А учения «Защитник Европы-2020» просто невозможно было бы организовать без Польши», – сообщила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

Старший директор Центра военной и политической мощи при американском аналитическом центре «Фонд защиты демократий» Брэдли Боуман выразил мнение, что учения «Защитник Европы-2020» будут для США возможностью «продемонстрировать политическую решимость НАТО».

В январе МИД РФ заявил, что военные учения НАТО на восточном фланге все более напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту.



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