Джемилев о списках обмена с РФ: Сначала должны выйти наши соотечественники, получившие по 15-17 лет

Джемилев о списках обмена с РФ: Сначала должны выйти наши соотечественники, получившие по 15-17 лет

09.02.2020, 18:18, Новости дня

Во время следующего обмена удерживаемыми лицами Украина должна забрать крымчан, которые получили от оккупационных властей максимальные сроки тюрьмы.

Такое мнение 8 февраля в эфире радио «Крым.Реалии» выразил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.

«Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки – по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде – они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях», – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что «идет процесс», и рассматривается каждая фамилия.

«Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе», – отметил Джемилев.

В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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